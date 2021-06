Die Alm 2021: Aarons Niveau ist im untersten Tal geblieben

Die erste Folge von "Die Alm" fällt durch eine viel zu nah am Wasser gebaute Sängerin und einen viel zu sehr auf Sex fixierten Jüngling auf. Unser Rückblick.

"So ist das Spiel, so ist das Leben: Mal geht's gut, mal geht's daneben", heißt es im offiziellen Song zu "Die Alm" (ProSieben). Für das Reality-Trash-TV-Spektakel, das nach zehnjährigem Winterschlaf sein Comeback gibt, und seine zehn "prominenten" Kandidaten galt zum Auftakt eher der letzte Teil des Satzes. Das Strom- und Heißwasser-lose Almhaus liegt deutlich höher (nämlich 1.680 Meter hoch auf einem Südtiroler Berg) als das Niveau von Sendung und einigen Kandidaten.

Der oder die Z-Prominente, die es am längsten mit Stallgetier ("Was geht, ihr Schweine?!"), ohne Strom und Privatspähre aushält, kann 50.000 Euro einstreichen, abzüglich Strafzahlungen für "Vergehen" der Gruppe. Die harte Auslese, wer denn die Alm verlassen muss, wird sich vermutlich erleichtern. Denn das – erleichtern – wollen sich einige angesichts des Plumpsklos nicht.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

"Ich bin Heimscheißer, ich werd's mir verkneifen", stellte beispielsweise Mirja du Mont (45) drastisch klar. Sie ist als Multitalent (Model, Schauspielerin, Autorin, Diplom-Kosmetikerin, Diplom-Visagistin) – vor allem aber als Ex-Frau von Schauspieler Sky "Santa Maria" du Mont – eine der bekanntesten Almaufgetriebenen. Einige andere wollen sich anschließen beim Verschließen.

Moderiert wird die dritte Staffel (2004 siegte Kader Loth, 2011 Manni Ludolf) von Collien Ulmen-Fernandes und Cristian Düren. Beide erhoffen sich "tierisch geilen Scheiß" (und meinen damit nicht das Plumpsklo). Im Interview sagten sie, dass die Kandidaten nach dem Kriterium ausgewählt wurden, dass sie "klar denken und einigermaßen sozialverträglich sind". Naja, da mag bei einigen der Wunsch Vater des hoffnungsvollen Gedankens gewesen sein.

"Dich kenn ich!"

Das gilt vor allem für Aaron Hundhausen. Das ist immerhin einer der wenigen, den Mirja nicht mit der Hassfrage aller "Reality-Stars" ("Wer bist du denn und was machst du?") begrüßte. Ganz im Gegenteil: "Dich kenn ich!", jauchzte Mirja, "weil du immer alles vögelst!" Aber auch, wenn Womanizer Aaron klare Regeln hat ("Wenn ich bumsen will, will ich bumsen!"), verbat er sich das. Gut, in "Are You The One", da hat er wohl, aber in "Ex On The Beach", "da war nix."

Ob auf Teilen der 70-Quadratmeter-Almbutze was geht? Aaron: "Erst besteig ich mal die Alm, dann sehen wir, was noch bestiegen wird." Mehr Macho geht nicht. Mirja mag er, weil: "Das ist ne klassische MILF." Sollte Aaron je sein Niveau suchen, muss er viel weiter hinunter als ins Südtiroler Tal.

Star bei den vier heterosexuellen Männern in der Berghütte ist eindeutig Vivian Schmitt. Die 43-jährige Berlinerin war Erwachsenenfilmdarstellerin ("Die kennt jeder Kerl!"), legitime Nachfolgerin von Gina Wild, die später als Michaela Schaffrath Zweite im Dschungelcamp wurde (2008). Das hat Vivian auch drauf. Bei den schon an Tag eins lüstern wirkenden Machos (Aaron sowie Ex-"Bachelorette"-Rosenkavalier Ioannis Amanatidis) hat sie sofort nen Stein im Brett. Das gemeinsame Thema ist schnell gefunden. Aaron outet sich prahlerisch: Er führt eine Liste über seine Sex-Dates. Vivan braucht so was nicht: "Das wär bei mir ja ein Buch."

Solche Dummdreistigkeiten hört man von Yoncé Banks, Sieger der Heidi-Klum-Show "Queen Of Drags", nicht. Er zieht in voller Drag-Montur auf den Berg, muss dann aber das wallende Haupthaar ablegen. Er sieht sich privat als schwuler Mann – taumelt dann aber zwischen (seinen) Geschlechterrollen hin und her. Und bedient dabei Klischees. ProSieben versendete einen ganzen Reigen unnötiger sexistischer Peinlichkeiten, die sich für eine Wiedergabe nicht empfehlen.

Die Stimme aus dem Off setzt sogar noch einen drauf. Als Vivian Schmitt zeigt, dass sie sogar mit Streichhölzern umgehen kann (im Gegensatz zu Aaron und Ioannis!), zotet der Kommentator: "Vivian hat noch jeden Stengel zum Glühen gebracht." Da könnte man – wiie Ioannis – glatt sagen: "Das f..ckt mich up, ey!"

"Ich will jetzt nach Hause"

Was Aufmerksamkeit angeht, wird sich neben den genannten fünf wohl am ehesten Katharina Eisenblut in die vordere Front eskalieren. Denn die schon aus DSDS als Dauer-Heulboje bekannte Sängerin hielt die dargestellte Fröhlichkeit nicht lange aufrecht. Schon die erste – einfältige – Frage von "Hobby-Psychiater" Ioannis ließ sie die Fassung verlieren – und diese blieb dann auch verschwunden. Am Ende war es so wie mehrmals bei DSDS: "Ich will jetzt nach Hause", greinte Katharina. Ob sie wirklich geht, stellt sich nächste Woche heraus – der Trailer war zum Fingernägelknabbern spannend!

Die almdösigen Zehn werden komplettiert von Matthias aus Hamburg, der als muskelprotzender Fitness-YouTuber "Hollywood Matze" nach eigenen Worten "durchgestartet" ist – auf sagenhafte 167.000 Follower. Wow, da könnte er noch knapp in den deutschen Top 10.000 stehen! Nicht mal halb so viele Follower hat Siria Campanozzi bei Instagram, nennt sich aber trotzdem Influencerin. Sie war mal bei "Temptation Island" dabei. Dank Yoncé weiß sie jetzt aber, was der Unterschied zwischen Drag und Transgender ist.

Und dann gibt es noch Magdalena Brzeska und Christian Lohse. Die eine ist Turn-Legende und war bei Olympia, der andere ist Sternekoch und regelmäßiger Gast in diversen Koch-TV-Formaten. Warum die sich das antun? Vielleicht wird noch gebeichtet, denn beide sind noch dabei. Wie alle – denn als "Antrittsgeschenk" musste niemand gehen. Außer vielleicht die "freiwillige Katharina". Man wird sehen. Nächsten Donnerstag.