The Voice of Germany 2021: Neue Jury mit Sarah Connor und Johannes Oerding

Zwei neue Gesichter in der Jury von "The Voice of Germany": Sarah Connor und Johannes Oerding nehmen in der neuen Staffel erstmals auf den roten Sesseln Platz. Weiterhin mit dabei sind in der elfen Staffel der Castingshow TVOG-Urgestein Mark Forster und Nico Santos.

"'The Voice of Germany' geht mit zwei Coach-Premieren in eine neue Dekade. Sarah Connor und Johannes Oerding leben den 'Voice'-Spirit und ich freue mich, dass sie die Show dieses Jahr mit ihrem Musik-Know-How bereichern", sagt ProSieben- und SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann.

Anfang des Monats wurde bekannt, dass Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Samu Haber als Coaches eine Pause einlegen werden. "Liebe Yvonne, liebe Stefanie, lieber Rea, lieber Samu: Danke, dass ihr uns so viele grandiose Momente in der "The Voice of Germany"-Jubiläumsstaffel beschert habt. Ihr wisst: Niemals geht man so ganz. Wer einmal zur "Voice"-Familie gehört, ist immer wieder herzlich willkommen", sagte Rosemann.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Es ist somit die Woche der neuen Castingshow-Jurys, denn erst vor wenigen Tagen hatte RTL seine neuen "Deutschland sucht den Supestar"-Juroren vorgestellt: Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad werden die Nachfolger von Dieter Bohlen und Co.

Die neue TVOG-Staffel wird im Herbst bei ProSieben und SAT.1 laufen, der genaue Starttermin ist noch nicht bekannt.