Berliner Philharmoniker auf der Waldbühne: 3sat zeigt Konzert von 2021 live

"Rhythmus pur unterm Sternenhimmel": Das versprechen die Berliner Philharmoniker und der Kulturkanal 3sat, der live überträgt. Da heißt es, die Daumen halten beim Neustart für ein gutes Gelingen. 23.000 Zuschauer werden es wohl diesmal nicht bereits wieder sein, wie in den Vor-Corona-Zeiten, aber an der Teilnahme möglichst vieler Gäste beim berühmten Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker wird in Berlin gefeilt.

Mit Linkes berühmter "Berliner Luft" werden dann wohl zum Konzertschluss auch die letzten Aerosolreste weg gesungen. Eintrittskarten vom ausgefallenen Konzert 2020 behielten übrigens ihre Gültigkeit, allerdings steht diesmal nicht Gustavo Dudamel, sondern der dunkelhäutige George-Gershwin-Spezialist Wayne Marshall am Dirigentenpult. Zwischen Leonard Bernsteins "On the Town" und Gershwins "Rapsody in Blue" lässt der "schlagfertige" Salzburger Schlagzeuger und Percussionist Martin Grubinger in John Williams' "Percussive Planet" die Schlegel wirbeln.