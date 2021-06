Neues Album der Prinzen zu gewinnen

"Es ist ja so, dass die Gäste mit den neuen Versionen auf uns blicken,als sie unsere Songs interpretiert haben: Jennifer Weist singt bei 'Küssen verboten2021' aus der Sicht einer Frau. Deine Freunde sagen bei 'Alles nur geklaut2021', dass eigentlich wir alle unsere Songs bei ihnen geklaut hätten. Und Die Doofen haben '(Du musst ein) Schwein sein 2021' in eine Polka verwandelt. Das war spannend und hat Spaß gemacht", sagt Tobias Künzel.

Eingeleitet wurden die Prinzen-Feierlichkeiten zu Beginn des Jahres mit der Single "Dürfen darf man alles". "Wenn man nach fünf Jahren wieder ein Album macht, kann man sich ja nicht sicher sein, ob die Leute einen überhaupt noch wollen. An den Kommentaren im Netz merkt man aber, dass wir scheinbar auch eine Menge richtig gemacht haben in den letzten zwei Jahren. Wir haben uns viel Zeit gelassen und hattendann durch Corona noch viel mehr Zeit, sind neue Wege gegangen, ein neues Team aufgebaut, haben mit neuen Leuten geschrieben. Und sind sehr glücklich mit dem was dabei rausgekommen ist", sagt Sebastian Krumbiegel. "Wir wollen schon wie die Prinzen klingen, aber nicht wie 1991, sondern dreißig Jahre später! Aber letztlich soll es zeitlos klingen, so wie unsere ersten Platten. Ich bin bester Dinge, dass wir das geschafft haben", erklärt Tobias Künzel.