Günther Jauch geimpft? Gesundheitsministerium muss Tweet korrigieren

Da war das Bundesgesundheitsministerium auf dem Holzweg: Am Sonntag teilte das Ministerium von Jens Spahn via Twitter mit, TV-Moderator Günther Jauch habe sich bereits gegen Covid-19 impfen lassen – Jauch ist eines der Gesichter der Impfkampagne der Bundesregierung. Ein Foto aus eben jener Kampagne wurde zusammen mit dem Hinweis gepostet, der 64-Jährige habe das Vakzin erhalten – das stimmt allerdings nicht und sorgte umgehend für Trubel im Netz.

Im Frühjahr dieses Jahres erkrankte Günther Jauch selbst an Covid-19, damals machte er seine Erkrankung öffentlich. Seine Teinahme an mehreren TV-Shows musste er absagen. Der Zeitraum seit seiner Infektion ist somit zu kurz, als dass er kürzlich eine Impfung hätte erhalten können: Sechs Monate sollen Infizierte abwarten. Dies fiel auch etlichen Twitter-Usern auf, was wiederum das Bundesgesundheitsministerium zu einer Korrektur veranlasste. "Uns ist leider ein Fehler unterlaufen, Günther Jauch 'will' sich impfen lassen", wurde dementsprechend in einer Antwort zum ursprünglichen, falschen Tweet mitgeteilt.