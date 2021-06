Ewan McGregor zum fünften Mal Papa geworden

Als berühmtes Schauspiel-Paar ist es mitunter nicht einfach, das Privatleben unter Verschluss zu halten. Ewan McGregor und seiner Freundin Mary Elizabeth Winstead scheint dies allerdings gut zu gelingen. Lange hielt Winstead ihre Schwangerschaft geheim – bis zur überraschend vermeldeten Geburt des gemeinsamen Kindes. McGregors älteste Tochter bestätigte am Sonntag via Instagram, dass die Familie Zuwachs bekommen hatte. "Willkommen auf der Welt kleiner Bruder, Glückwunsch an meinen Dad und Mary" schrieb Clara, deren Mutter McGregors Ex-Frau, die Produktionsdesignerin Eve Mavrakis, ist.