Star Trek Beyond: Kritik zum Film bei ProSieben

Das Raumschiff Enterprise bricht in "Star Trek Beyond" (2016), dem dritten Film der 2009 von J.J. Abrams initiierten Kinoreihe, in Richtung der unendlichen Weiten des Weltalls auf. Nachdem sich Captain Kirk und Co. in den ersten beiden Teilen noch auf der Erde und den umliegenden Planeten um Feinde kümmern mussten, erkunden die Helden jetzt auf einer Forschungsmission die abgelegenen Ecken der Galaxie. ProSieben zeigt den spektakulären Science-Fiction-Film von Regisseur Justin Lin nun erneut. Derweil können Fans aufatmen: Die Kinoreihe soll fortgesetzt werden.