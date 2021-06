Die Aserbaidschan-Connection: Doku in der ARD

Betrieben deutsche Politiker Imagepflege für das Regime in Aserbaidschan? Eine ARD-Doku zeigt, was hinter der "Aserbaidschan-Connection" steckt.

Normalerweise beschäftigt man sich in Mitteleuropa eher weniger mit Aserbaidschan. Anders ist das, sobald Großereignisse anstehen – so wie 2017 der Eurovision Song Contest in Baku oder die vier ebenfalls in der Hauptstadt stattfindenden Fußball-EM-Spiele 2021. Dann nämlich richtet sich der Fokus für kurze Zeit auf das Land am Kaspischen Meer, das Präsident Ilham Alijew mit seiner Familie autokratisch regiert, wie bereits sein Vater vor ihm. Vorgeworfen werden dem Herrscher Verfolgung von Kritikern, Verletzung von Menschenrechten und die Unterdrückung freier Meinungsäußerung. Besonders heikel wird es, wenn deutsche Politiker sich drauf und dran machen, das Regime – das immerhin über enorme Gas- und Ölvorkommen verfügt – zu verteidigen. "Exclusiv im Ersten" zeigt, was es mit der "Aserbaidschan-Connection" auf sich hat.