Eloy de Jong hat Autounfall nach TV-Show

Seinen ersten Auftritt nach eineinhalb Jahren hatte sich Eloy de Jong anders vorgestellt, aber immerhin kommt der Sänger nach einem Autounfall am Sonntag Entwarnung geben.

Es passierte auf dem Weg zu einem privaten Auftritt in Elmshorn: Eloy de Jong hat einen brenzligen Autounfall gehabt, den er aber ohne größere Verletzungen überstand. Dies teilte der Niederländer am Samstag per Social Media mit. "Ich hatte heute zum Glück meinen Schutzengel bei mir", schrieb der ehemalige Caught-in-the-Act-Sänger auf seinem Instagram-Profil zum Unfall, der sich nach einer Aufzeichnung der TV-Show "SWR Schlager" ereignet haben soll. "Wir standen und dann sind uns zwei Autos hinten reingefahren", erklärt Eloy de Jong, wie er selbst den Vorfall wahrgenommen hat.