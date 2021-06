"Die Alm"-Kandidatin Vivian Schmitt: "Mein Name ist weltbekannt"

Zehn Jahre ist es her, dass ProSieben zum letzten Mal TV-erfahrene Menschen in die Alpen entsandte. Seit Kurzem stellen sich erneut mehr oder minder prominente Flachlandtiroler den Dürftigkeiten und Herausforderungen inmitten von Heu, Schmutz und Kuhmist. Mittendrin bei "Die Alm – Promischweiß und Edelweiß" (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben) ist die Erotikfilmlegende Vivian Schmitt. Im Interview spricht die 43-Jährige über anatomische Vorzüge, alte und neue Fans sowie ihre Lust auf berufliche Abwechslung.

Schmitt: Das ist okay. Erotik-Queen heißt, man hätte sehr viel erreicht. Mein Name Vivian Schmitt ist wirklich weltbekannt – als deutscher Pornostar. Diesbezüglich bin ich stolz darauf. Das muss ich ehrlich sagen. Sich den Namen erst mal so zu erarbeiten, ist ja auch nicht so einfach.