Bier Royal: Kritik zum Film im ZDF

Ist es möglich, die gedrückte Stimmung einer Beerdigung noch zu unterbieten? Wenn ein unerwünschter Gast dort auftaucht, kann es von tief traurig schon mal zu hochexplosiv übergehen. Als Vicky (Lisa Maria Potthoff), die eigentlich mit ihrem Mann Dan (Michael Klammer) in Amerika lebt, bei der Beisetzung ihres Vaters erscheint, macht das vor allem der zweiten Frau des Verstorbenen, Gisela (Gisela Schneeberger), zu schaffen, die ganz gemütlich das Familienunternehmen, eine erfolgreiche Brauerei in München, übernehmen wollte. Der Erbschaftsstreit zwischen zwei hitzigen Damen ist in dem flotten Zweiteiler "Bier Royal" allerdings nur die Basis für viele weitere zwischenmenschliche Verwerfungen. Welche das sind, löst das ZDF auf, wenn es den Zweiteiler nun an einem Stück zur besten Sendezeit wiederholt.