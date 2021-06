Reich und Herzlich – Ein Millionär geht undercover: Saygin Yalcin als Ehrenamtler

Multimillionär Saygin Yalcin arbeitet für ein RTL-Format zwei Wochen lang ehrenamtlich in sozialen Einrichtungen. Ändert sich dadurch seine Sicht aufs Leben?

Reich und Herzlich – Ein Millionär geht undercover Dokumentation • 30.06.2021 • 20:15 Uhr

Seine erste Firma, ein Modeunternehmen, verkaufte er für rund 580 Millionen an Amazon. Geldprobleme hat Mittdreißiger Saygin Yalcin also nicht. Mit 24 Jahren wanderte der gebürtige Bremer 2009 ins Startup-Paradies Dubai aus. Dort fand er sein Glück, heute betreibt er im Wüstenstaat mehrere Unternehmen. Auch das Leben im Luxus ist dem Deutschtürken keineswegs fremd. Yalcin besitzt mehrere Villen und einen Fuhrpark mit Edelkarossen. Zudem mag er die Öffentlichkeit. Bei YouTube folgen ihm rund eine Million Fans. Nun aber möchte der Multimillionär für ein TV-Format einen anderen Weg einschlagen. In der Real-Life-Doku "Reich und Herzlich – Ein Millionär geht undercover" soll der erfolgreiche Businessmann Saygin Yalcin zum ehrenamtlichen Mitarbeiter werden.

Für zwei Wochen pausiert der Businessmann mit dem Unternehmer-Lifestyle in Dubai und kehrt in seine alte Heimat Deutschland zurück. Getarnt als Gebrauchtwarenhändler Can engagiert er sich bei von ihm selbst ausgewählten Organisationen und ehrenamtlichen Einrichtungen. Dort trifft er auf das Gegenteil jener Mentalität, die ihm als Unternehmer sonst an jeder Ecke seines Lebens begegnet – und die er sicher oft auch selbst ausstrahlt: das Leben als Prozessoptimierung und Profitcenter. Eine bedingungslose Hatz nach Geldvermehrung und Erfolg, die man in Zahlen und Luxusgütern messen kann.

Wie macht sich also der Superreiche "undercover", wenn er ehrenamtlich in einem inklusiven Reitverein hilft? Oder bei einer Organisation, die sich für Betroffene von Altersarmut stark macht? Der Proband erhofft sich Begegnungen auf Augenhöhe und Einblicke in die Arbeit und das Leben von Menschen, deren Lebensrealität nicht weiter von der eigenen entfernt sein könnte.

Zum Format gehört auch, dass der Selfmade-Millionär zwei Wochen nach seinem Einsatz noch einmal zu den Organisationen zurückkehrt. Dann enthüllt er seine wahre Identität. Wie reagieren die Menschen nun auf ihn? Zwei Stunden Primetime-Sendezeit füllt RTL mit dem Doku-Experiment um Saygin Yalcin.

Ob es eine Fortsetzung mit anderen, vergleichbaren Protagonisten geben könnte, darüber will man momentan bei RTL noch nicht sprechen. Denkbar wäre es. Schließlich ist das ungewöhnliche "Fish-out-of-water" Konzept für die Beteiligten eine Win-win-Situation: Der Millionär beweist sich vor sich selbst und anderen als guter Mensch, die Institutionen dürfen auf Spenden sowie Bekanntheit hoffen – und RTL könnte Quote machen mit einer neuen Formatidee.

Reich und Herzlich – Ein Millionär geht undercover – Mi. 30.06. – RTL: 20.15 Uhr