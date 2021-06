Schauspielerin Mia Aegerter zum ersten Mal Mutter geworden

Mia Aegerter verkündet süße Neuigkeiten: Die 44-jährige Schauspielerin und Sängerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das beweist ihr jüngster Post auf Instagram. Ein Schnappschuss zeigt, wie die ehemalige Schauspielerin der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit Kopfhörern vor einem Aufnahmemikrofon steht. Aus einer Babytrage um ihren Bauch lugen die zarten Arme und Beine eines Säuglings. Dazu schreibt Aegerter: "same same but different ..." (zu deutsch: "gleich gleich aber anders"), gefolgt von einem roten Herz-Emoji und dem Hashtag "#backtowork" ("zurück an die Arbeit").