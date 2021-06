Red One: Dwayne Johnson spielt Hauptrolle in Weihnachtsfilm von Amazon

Ein Action-Abenteuer zur Weihnachten: Dwayne Johnson wird in "Red One" die Hauptrolle spielen. Der Film soll 2023 zum Fest erscheinen.

Im Kampf um das Streaming-Publikum ist Amazon derzeit jedes Mittel recht: Erst kürzlich erwarb der Streaming-Dienst das Hollywoodstudio MGM. Nun steht die nächste große Eigenproduktion in den Startlöchern: "Red One" ist eine Action-Abenteuer-Komödie, die zu Weihnachten 2023 erscheinen soll. Dwayne Johnson ("Fast & Furious 8") wird die Hauptrolle spielen. Dies teilte Amazon am Montag mit.

"'Red One' ist etwas ganz Besonderes für mich und eine Geschichte, die ich schon seit Jahren erzählen wollte", sagte Hiram Garcia, der Ideengeber und Co-Produzent. "Ein episches, mitreißendes Action-Abenteuer, das die geliebte Feiertags-Mythologie auf den Kopf stellt." Die Geschichte soll zudem lustig sein und ein breites Publikum ansprechen. Neben Hiram Garcia werden dessen Bruder Dany Garcia und Dwayne Johnson als Produzenten für die von Johnson gegründete Produktionsfirma Seven Bucks fungieren. Das Drehbuch wiederum stammt von dem "Fast & Furious"-Autor Chris Morgan.

Außerdem plant Amazon, Medienberichten zufolge, zudem eine Vermarktung des Franchises in anderen Bereichen. Dies, so heißt es in einem Artikel des US-amerikanischen Branchenblatts "Variety" sei bei Produktionen in der Weihnachtszeit nicht unüblich. Die Dreharbeiten zu "Red One" sollen im kommenden Jahr starten.