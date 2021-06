Temptation Island V.I.P. 2021: Diese Kandidaten sind angeblich dabei

Auch in der zweiten Staffel "Temptation Island V.I.P" treffen Promis auf normale Kandidaten und stellen ihre Beziehungen auf die Probe. Nun gibt es erste Gerüchte zu den Kandidaten.

Die zweite Staffel des VIP-Spin-offs soll im Spätsommer 2021 bei Streaming-Anbieter TVNOW laufen. In der ersten Staffel waren unter anderem der mittlerweile verstorbene Willi Herren und seine Ehefrau Jasmin dabei. In der zweiten Staffel sind es Promi-Kandidaten, die man aus ähnlichen Formaten schon kennt.

Wie die "Bild" erfahren haben will, trifft Henrik Stoltenberg, der mit Freundin Paulina Ljubas auf die Insel der Versuchung zieht, auf seine Ex-Flamme Sandra Janina. Die beiden bandelten bei "Love Island" an, trennten sich danach aber schnell wieder. Sandra Janina nimmt angeblich mit ihrem neuen Freund Juliano Fernandez teil.

Die Promis ziehen getrennt von ihren Liebsten für mehrere Wochen in Luxusvillen ein. Während ihrer Aufenthaltszeit wird ihre Treue zum Partner durch flirtwillige Singles des jeweils anderen Geschlechts auf die Probe gestellt. Laut "Bild" sind die Kandidaten bereits am Drehort in Griechenland eingetroffen.