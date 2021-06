Gal Gadot hat ihr drittes Baby bekommen und teilt süßes Instagram-Foto

Fröhliche Kunde von Gal Gadot: Wie die "Wonder Woman"-Darstellerin via Instagram bestätigte, hat sie ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte die Schauspielerin ein Bild , das sie freudestrahlend mit ihrer Familie zeigt. Neben ihrem Partner Jason Varsano und ihren beiden Töchtern Alma und Maya ist auf dem Schnappschuss auch das neueste Mitglied der Familie zu sehen: die kleine Daniella.

Zu dem Bild schrieb Gadot: "Meine süße Familie. Ich könnte nicht dankbarer und glücklicher (und müder) sein." Weiterhin gab der Hollywood-Star zu Protokoll: "Wir sind alle so aufgeregt, Daniella in unserer Familie willkommen zu heißen." Auch Papa Jason Varsano meldete sich zu Wort. Er postete in seinem Profil dasselbe Bild und schrieb: "Jetzt sind wir zu fünft. So glücklich und dankbar. Meine liebe Ehefrau ist eine Löwin!"