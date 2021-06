Schockwellen – Nachrichten aus der Pandemie in der ARD: die Covid-19-Chronik

Von den ersten Nachrichtenmeldungen aus China bis heute: Die ARD-Doku erzählt kommentarlos die Chronik der Pandemie. Zum Vorschein kommen unvorstellbare Leiden, wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch die Skepsis der Menschen.

Schockwellen – Nachrichten aus der Pandemie

Die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin an Silvester 2019 weckte Hoffnung: "Die 20er-Jahre können gute Jahre werden", sagte Angela Merkel. Doch am 6. Januar wurde im Fernsehen bereits über eine Lungenkrankheit in China berichtet, deren Ursache ein bislang unbekanntes Virus sei. Schneller als erwartet kommt das Virus nach Deutschland. Die Stadt Wuhan, Ausgangsort der Epidemie, wird abgeriegelt, die Bilder wirken, als sei die Stadt in einem Kriegszustand. Mitte März sorgten die Leichenwagen von Bergamo im TV weltweit für Bestürzung.

Der Film "Schockwellen – Nachrichten aus der Pandemie" erzählt kommentarlos und chronologisch, ausschließlich mit Archivmaterial die Geschichte von Covid-19 – direkt, unvermittelt und ungefiltert. Dabei entsteht zugleich ein umfassendes Porträt der Gegenwart. "Zu sehen ist eine Gesellschaft in Zeiten der Krise, erfasst von den Schockwellen der Pandemie", so der Autor des Films, Volker Heise.

Der Film sei eine Chronik der Verheerung und der Zerrissenheit, aber auch der Auflehnung gegen das Virus, gegen das Schicksal und gar gegen die Wirklichkeit. Nachzuerleben ist eine Pandemie, die erst nach und nach ihren ganzen Schrecken verbreitet und bis in die letzten Winkel der Gesellschaft vordringt. Die Welt sehe ihr dabei in Echtzeit zu und die Augen seien auf die Liveticker gerichtet, seit den ersten Nachrichten aus China bis hin zu den Scheiterhaufen in Indien.

Erkenntnisse erwachsen notgedrungen erst mit der Ausbreitung der Pandemie. Hygiene- und Abstandsregeln werden erlassen, während die Aversion der Coronaleugner steigt. Impfstoffe und ihre unsystematische Verteilung geraten in Verruf. Der Alltag bekommt in der Politik, an den Arbeitsplätzen, in den Schulen und an den Theatern ein neues Gesicht. Menschen verharren in ihren Wohnungen, "Quarantäne" und "Ausgangssperre" werden zum Schreckensbegriff, Alte und Junge, Großeltern werden im Altenheim von ihren Familien getrennt.

Die penible Chronik der laufenden Ereignisse kann Gutes im Kampf gegen die Pandemie vermelden, nicht zuletzt, weil durch massenhaftes Impfen die Welle der Pandemie gebrochen wird. Doch trotz der Erfolge von Politik und Wissenschaft könnte die Botschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt lauten, dass "nach der Krise vor der Krise" ist.

