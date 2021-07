James Franco zahlt Millionen für Vergleich

Die Verdachtsfälle sexueller Ausbeutung im Showgeschäft nehmen kein Ende: Vor zwei Jahren wurde James Franco von zwei Schülerinnen seiner Schauspielschule "Studio 4" in Los Angeles wegen sexueller Belästigung auf Schadensersatz verklagt. Nun soll der inzwischen 43-jährige Schauspieler ("127 Stunden") einem Vergleich zugestimmt haben: Um die Klage zu beenden, sei Franco bereit, 2,2 Millionen US-Dollar an die Betroffenen zu zahlen. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. Ein Richter in Los Angeles soll die Einigung zwischen den Parteien nun genehmigen.