Serientod bei GZSZ: Liebesdrama zwischen Katrin, Tobias und Melanie endet tödlich

In der vergangenen GZSZ-Folge, die bei RTL am Mittwoch (30. Juni) ausgestrahlt wurde, stellte sich heraus, dass Katrin (Ulrike Frank) vergiftet wurde. Sie hatte sich schon länger schlapp gefühlt. Doch wer hat Katrin das angetan? Etwa Tobias? Schließlich behauptet dessen Ex Melanie, dass er auch sie während der Beziehung vergiftet habe. Eine Lüge.