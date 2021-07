Die Alm 2021: Wer ist Kandidatin Katharina Eisenblut?

Bei diesem Namen gefriert einem das Blut in den Adern: Katharina Eisenblut wagt als eine von zehn Promis den Alm-Auftrieb und nimmt an der dritten Staffel der ProSieben-Show "Die Alm - Promischweiß und Edelweiß" teil. Doch warum ist sie eigentlich prominent?

Die 27-Jährige ist zwar kein Menderes Bagci, doch immerhin nahm sie schon zweimal bei "Deutschland sucht den Superstar" teil. Im Alter von 16 Jahren stellte sie sich erstmals Dieter Bohlen und Co. vor, 2021 schaffte sie es in die Top 20, sorgte aber vor allem mit ihrem Zoff mit Jurorin Maite Kelly für Aufsehen.

Nach einem gemeinsamen Auftritt mit Marvin Ventura Estradas, in den sich Katharina während der Dreharbeiten verliebte, hagelte es böse Kritik von Maite: Marvin habe sich von Katharina auf deren Niveau hinunterziehen lassen. Katharina sah das natürlich anders: "Bullshit!" Beide schieden danach aus, sind aber immerhin bis heute glücklich liiert. Auf der Alm muss Katharina auf Marvin verzichten. "Was mir am meisten fehlen wird, sind mein Freund und mein Hund", sagt sie.