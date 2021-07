Die Alm 2021: Kandidat Aaron Hundhausen - Frauenheld mit Strichliste

Ganz einfach: Aaron Hundhausen ist nebenberuflich Influencer. Deren natürliches TV-Habitat sind bekanntlich Datingshows. Für Aaron hat es immerhin zu Teilnahmen bei "Ex on the Beach" und "Are You the One?" und zu damit verbundenen Schlagzeilen wie "Aaron und Kathi knacken Sex-Rekord'" ("Promiflash") gereicht. Auch wenn Aaron sich also voll ins Zeug gelegt hat, gibt es in Sachen Bekanntheitsgrad logischerweise noch Nachholbedarf. Da kommt die Teilnahme bei "Die Alm - Promischweiß und Edelweiß" gerade recht.