Die Frau des Heimkehrers bei 3sat: Wenn der totgeglaubte Ehemann wieder auftaucht

Eva (Christine Neubauer) wartet vergeblich auf die Rückkehr ihres Ehegatten von der Front. Doch in den Nachkriegsjahren taucht er doch wieder auf. Eva hat sich da aber schon in einen anderen verliebt.

Eine Frau zwischen zwei Männern, das ist ein bewährter Dramedy-Stoff – gerade am Freitagabend im Ersten gern genommen. Doch in diesem Film ist vieles anders. 1944: Nach kurzem Heimaturlaub muss Soldat Karlheinz Rombach (Timothy Peach) Abschied nehmen vom kleinstädtischen Idyll, von Frau Eva (Christine Neubauer) und Sohn. Ehe er an die Ostfront zurückkehrt, soll ihm sein Freund, der Kriegsinvalide Sebastian (Martin Feifel), versprechen, für die beiden zu sorgen. Karlheinz gerät in russische Gefangenschaft, doch seine Briefe erreichen die Heimat nicht ...