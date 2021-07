EM 2021: Jessy Wellmer verteidigt Bastian Schweinsteiger gegen Kritik

Nicht nur über die enttäuschende Leistung der deutschen Fußballer diskutieren die Fans, auch die Kommentatoren und Experten werden von den Zuschauern kritisch beäugt. Nun hat sich ARD-Moderatorin Jessy Wellmer zu Wort gemeldet.

ARD und ZDF haben bei dieser EM so viele Experten im Einsatz wie selten zuvor. Während ARD-Expertin Almuth Schult und ZDF-Experte Christoph Kramer in den sozialen Netzwerken viel Lob für ihre Analysen bekommen, sieht das bei Bastian Schweinsteiger anders aus. Er und seine Moderations-Partnerin Jessy Wellmer wurden besonders für ihr Interview mit Bundestrainer Joachim Löw nach dem Achtelfinal-Aus gegen England kritisiert. Schweinsteiger sei zu nah dran, seine Lobeshyme auf Löw sei an dieser Stelle unangebracht gewesen, fanden viele. Wellmers wackelige Frage "Ende gut, alles gut?" passte ebenfalls nicht zum enttäuschenden Abschied des Bundestrainers.

Die ARD-Moderatorin hat nun reagiert und ist Schweinsteiger zur Seite gesprungen. "Mit Bastian Schweinsteiger ist es wirklich ein großes Vergnügen, weil der irre nett ist", sagte die Journalistin in einem dpa-Interview über die Zusammenarbeit mit dem Weltmeister. "Mit Bastian ist die Zusammenarbeit wirklich unkompliziert und angenehm. Und ich finde, das sieht man auch auf dem Bildschirm."

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Doch wie sieht es mit der Kritik an inhaltlichen Analysen aus? "Bastian kennt wirklich Gott und die Welt. Und er ist spiel-analytisch total versiert. Er hat ein Auge für das Spiel und zeigt uns die taktischen Tricks." Die Kritik teile sie also nicht. Einen kleinen Seitenhieb konnte sich Wellmer nicht verkneifen. "Für manche Zeitungs- oder Online-Kollegen ist es bei großen Sportereignissen natürlich sehr verlockend, saftige Fernsehkritiken zu schreiben. Das kann ich verstehen. Denn über den Sport haben wir Fernsehleute ja schon live berichtet", sagt Wellmer, die die Kritik zumindest äußerlich an sich abprallen lässt.

Schon vor einigen Jahren hatte Wellmer im Interview mit der Agentur teleschau gesagt: "Ich verzichte darauf, mir Kommentare in den sozialen Medien anzusehen. Da tummeln sich einfach zu viele, die ihre Aggressionen ungebremst rauspusten. Bislang habe ich es geschafft, mich davon fernzuhalten. Ich google mich nicht selbst – schütze mich also vor Kommentaren und Anfeindungen dieser Art." Ob sie es immer noch so hält?

Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger sind am Samstag (3. Juli) wieder gemeinsam beim Viertelfinale zwischen der Ukraine und England im Einsatz (21.00 Uhr / ARD und MagentaTV). Gerd Gottlob kommentiert. Zuvor überträgt die ARD auch das dritte Viertelfinale zwischen Tschechien und Dänemark (18.00 Uhr). Hier ist Tom Bartels der Kommentator im Ersten.

Die beiden ersten Viertelfinal-Spiele zwischen der Schweiz und Spanien (18.00 Uhr) und das Topspiel Belgien gegen Italien (21.00 Uhr) werden am Freitag (2. Juli) live im ZDF und bei MagentaTV übertragen. Oliver Schmidt bzw. Béla Réthy sind die ZDF-Kommentatoren.