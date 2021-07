Die 80er Show: RTL wiederholt die Nostalgie-Show

RTL schwelgt erneut in Erinnerungen: Anfang des Jahres brachte der Sender die "80er Show" zurück, die nun wiederholt wird.

Das Konzept steht dennoch wie eine Eins: Bei Geissen geht es wie gewohnt um viel Musik. In der knapp vierstündigen Show präsentiert er die zehn erfolgreichsten Songs und Alben der 80er-Jahre. Zudem sollen prominente Gäste wie Boris Becker und Verona Pooth samt Sohn San Diego in Erinnerungen schwelgen. Es geht unter anderem um kultige Werbespots, Film-Klassiker wie "Dirty Dancing" und "Zurück in die Zukunft" oder auch damals bei den Kleinen angesagte Spielzeuge.