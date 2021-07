FC Bayern München gegen SSC Neapel: Testspiel live bei RTL

Härtetest in der Saison-Vorbereitung: Bevor der FC Bayern mit seinem neuen Trainer Julian Nagelsmann das erste Pflichtspiel bestreitet, bitten die Münchner den SSC Neapel zur Generalprobe. RTL zeigt das Spiel live im Free-TV.

Bevor am 6. August mit der ersten Runde im DFB-Pokal der erste Pflichtspieleinsatz auf den neu formierten Rekordmeister wartet, trifft der FC Bayern München am 31. Juli zum Testspiel auf den SSC Neapel. Ausgestrahlt wird die Partie im Free-TV: RTL zeigt das Spiel ab 16.30 Uhr live. Auch für das vorhergehende Spiel eine Woche früher hat sich RTL die exklusiven Ausstrahlungsrechte gesichert und übertragt am 24. Juli ab 16 Uhr die Partie gegen den niederländischen Meister Ajax Amsterdam.