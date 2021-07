Chris Pratt forderte Dave Bautista zum Ringkampf heraus

Der 42-Jährige war am Donnerstagabend zu Gast in der "Late Late Show", wo er gegenüber Moderator James Corden zugab, einmal eine Schlaftablette genommen und anschließend seinem "Guardians of the Galaxy"-Co-Star Dave Bautista geschrieben zu haben, dass er ihn in einem Wrestling-Match besiegen würde. Als Bautista – ein ehemaliger WWE-Champion – ihn am nächsten Tag nach der ungewöhnlichen Herausforderung fragte, konnte sich Pratt jedoch absolut nicht daran erinnern, diese SMS verschickt zu haben.