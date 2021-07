ZDF: Norbert Himmler wird neuer Intendant

Der ZDF-Fernsehrat hat am Freitag über die Nachfolge von Intendant Thomas Bellut entschieden. Nach einer langen Hängepartie steht nun fest: Norbert Himmler ist der neue Mann an der Spitze des öffentlich-rechtlichen Senders.

In der Mainzer Rheingoldhalle war alles angerichtet für die Kür des neuen ZDF-Intendanten. 60 Mitglieder des ZDF-Fernsehrats kamen zusammen zu einer Wahl, die letztlich knapper ausfiel, als von vielen Beobachter erwartet.

Nicht mehr zur Wahl stand der Amtsinhaber. Im Frühjahr hatte Intendant Thomas Bellut angekündigt, im März 2022 in den Ruhestand gehen zu wollen. Um seine Nachfolge bewarben sich Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin, und Norbert Himmler, langjähriger ZDF-Programmdirektor. Durchgesetzt hat sich der Mann, der zuvor als Favorit galt: Norbert Himmler wird im nächsten Jahr an die ZDF-Spitze treten und Thomas Bellut beerben.