Diana-Thementag beschert RTL starte Einschaltquoten

Anlässlich Prinzessin Dianas 60. Geburtstag am 1. Juli strahlte RTL einen Thementag zu Lady Di aus, der bei Fernsehpublikum auf großes Interesse stieß.

Auch Jahrzehnte nach ihrem Tod umgibt sie ein unsterblicher Mythos. Am 31. August 1997 kam Prinzessin Diana bei einem verheerenden Autounfall in Paris ums Leben. Am 1. Juli dieses Jahres wäre sie nun 60 Jahre alt geworden. RTL nahm das zum Anlass, der Prinzessin der Herzen einen ganzen Thementag mit gleich mehreren Programm-Highlights zu widmen – mit vollem Erfolg.