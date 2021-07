Polizeiruf 110: Der scharlachrote Engel – Kritik zum Film bei 3sat

Kommissar Tauber wird in den Bann einer Stripperin gezogen. Sie ist in großer Gefahr. Der "Polizeiruf 110" aus dem Jahr 2005 wurde mehrfach ausgezeichnet.

Zu Beginn bastelt Kommissar Tauber (Edgar Selge, bis November 2009 in Diensten der Münchner "Polizeiruf 110"-Reihe) in einer seiner schlaflosen Nächte im Büro mit der scheinbar ungelenken Eisenhand noch kleine Eisenbahnhäuschen zusammen. Doch die Idylle trügt. Es ist der Beginn eines Medienkrimis, der seinesgleichen suchte. Tauber wird in den Bann einer Internet-Stripperin gezogen, die ihn mehr und mehr fasziniert. "Flo" ist die Hauptfigur des unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis 2005 gekürten BR-Polizeirufs "Der scharlachrote Engel", den 3sat nun wiederholt. Die Stripperin mit akademischem Hintergrund wird gespielt von Nina Kunzendorf, zwischenzeitlich selbst als "Tatort"-Kommissarin in Frankfurt aktiv – und heute eine der etablierten Starschauspielerinnen der deutschen TV-Szene. Diese Rolle darf als ihr Durchbruch bezeichnet werden.