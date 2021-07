Paul Breitner – Der legendäre Fußball-Rebell: ZDF-Doku

Es sind die ewig gleichen Geschichten, die über ihn erzählt werden: die Sache mit der Mao-Bibel, mit der er sich ablichten ließ. Seine zerbrochene Freundschaft mit Uli Hoeneß, mit dem ihn einst so viel verband. Und nicht zuletzt natürlich der Elfmeter, der sein Leben veränderte. Am 7. Juli 1974 nahm Paul Breitner allen Mut zusammen und verwandelte in der 25. Spielminute einen Strafstoß zum vorübergehenden 1:1-Ausgleich im WM-Finale gegen die Niederlande. "Am Morgen danach sah ich mir damals das Spiel an, und da dachte ich zum ersten Mal darüber nach, was ich überhaupt getan hatte", erinnerte sich Breitner einmal im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. "Mir wurde schlecht. Kotzübel. Ich ging zwei Stunden spazieren in den Wald, und danach habe ich das Thema zu den Akten gelegt. Ich konnte nicht ständig darüber nachdenken, was gewesen wäre, wenn ... – das hätte mich verrückt gemacht."