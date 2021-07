Entscheidung in der Tiefe: Kritik zum Film im ZDF

Entscheidung in der Tiefe

Der hochbegabte Sonarakustiker Chanteraide (François Civil) muss sich im U-Boot-Thriller "Entscheidung in der Tiefe" (ZDF, Free-TV-Premiere) an Bord des französischen Atom-U-Bootes "Titane" vor Syriens Küste schnellstens entscheiden, ob er ein erlauschtes Geräusch einem russischen U-Boot oder doch einem Pottwal zuordnen soll. Chanteraide, das "goldene Ohr" genannt, entscheidet sich für den Wal und löst damit beinahe eine Katastrophe aus. In letzter Sekunde gelingt es seinem Kommandanten, das französische Boot und seine Besatzung vor dem Feind zu retten.