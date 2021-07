Gwen Stefani hat ihren Freund Blake Shelton geheiratet

Sechs Jahre sind mittlerweile vergangen, seit Gwen Stefani (51) und Blake Shelton (45) ihre Beziehung öffentlich machten. Die Kalifornierin und der Country-Sänger aus Oklahoma hatten sich als Coaches bei der Castingshow "The Voice" kennengelernt. Nachdem die beiden Musiker im Oktober 2020 ihre Verlobung bekannt gegeben hatten, war es demnach nur noch eine Frage der Zeit bis zum nächsten großen Schritt. Nun war es so weit: Laut "Page Six" soll sich das Paar am Wochenende im Rahmen einer privaten Zeremonie das Jawort gegeben haben.