Deadlines bei ZDFneo: Wenn die Zeit abläuft

Tatsächlich war das ein Wunsch von mir, eine eigene Serie als Showrunner zu gestalten. In Deutschland sind wir mit die Ersten, aber in den vergangenen Jahren ist dieses Format vor allem in den Staaten als bestes Modell für die Produktion von Serien erprobt worden. Und das aus einem sehr guten Grund: Denn als Showrunner hat man von der ersten Idee bis hin zum letzten Schnitt auf alles einen Einfluss. Du musst natürlich absolut von deiner Idee und deiner Erzählwelt überzeugt sein, da man locker ein Jahr in diesem selbsterdachten Universum verbringt. Und das Wichtigste: Der Zuschauer muss auch diese Tür öffnen, in dem Universum herumlaufen und im besten Fall bleiben wollen.