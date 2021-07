Pietro Lombardi zieht sich aus Öffentlichkeit zurück

Normalerweise ist Pietro Lombardi für seine heitere Art bekannt. Umso schockierender dürfte nun sein jüngster Instagram-Post für seine Fans sein: Der Sänger will sich aus dem Rampenlicht zurückziehen. "Ich möchte mich für eine bestimmte Zeit zurückziehen aus der Social-Media-Welt und Öffentlichkeit", schreibt der 29-Jährige. "Ich könnte niemals in die Kamera lachen und euch sagen, dass alles mega ist, wenn es nicht so ist! Aktuell fehlt mir die Kraft und Energie, viele Dinge fange ich gerade an und breche sie dann wieder ab, egal ob meine Musik, Diät oder andere Projekte", so der Reality-Star. Er sei nicht mehr der positive Mensch, als den man ihn kenne, erklärt Lombardi weiter: "So bin ich normal nicht, ich ziehe normal alles durch, wenn ich etwas ändern möchte."