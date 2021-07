Julia Roberts postet seltenes Foto mit Ehemann

20 Jahre ist es her, dass Julia Roberts den Kameramann Danny Moder am Set der Komödie "The Mexican" kennen- und lieben lernte. Gerade einmal ein Jahr später, am 4. Juli, dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag, folgte die Hochzeit. Bis heute scheint das Paar überglücklich zu sein – wie die Schauspielerin nun auf ihrem Instagram-Profil demonstrierte. Pünktlich zum 19. Hochzeitstag postete sie einen Schnappschuss, der Roberts und ihren Ehemann Arm in Arm am Strand zeigt. Dazu schrieb sie: "19 Jahre! Wir legen gerade erst los!"