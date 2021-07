Das Traumschiff – Kuba: Kritik zum Film im ZDF

Die Traumschiff-Crew um Sascha Hehn legte 2017 in Havanna an. Mit an Bord: jede Menge Kuba-Klischees.

Das Traumschiff – Kuba Komödie • 06.07.2021 • 20:15 Uhr

Der Text des "Traumschiff"-Kapitäns, den er wie ein Fernweh-Werbetexter durchs Bordmikrofon bläst, passte auch kurz nach Fidel Castros Tod 2016 noch gut. In den schönsten Floskeln preist Victor Burger (Sascha Hehn) in der nun nochmals ausgestrahlten Kuba-Folge (2017) die "Perle der Karibik" und resümiert: Hier habe Fidel Castro versucht, "seinen Traum von einer besseren Welt zu verwirklichen", von den einen verehrt, von den anderen "verlacht oder gar verflucht".

Der Rest des Landgangs durch Havanna sind pittoreske Kulissen, Palmen, Sonne und Rum-Degustation. Selten waren die vorgewärmten Storys von der Schiffswrack- und Oldtimer-Suche überflüssiger als hier. Selbst Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt) hat mit der ihn umgarnenden Amateurastrologin an Bord (Manon Straché) seine liebe Not und entkommt gerade noch in letzter Minute.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Das Drehbuch zur Kuba-Folge (Regie: Stefan Bartmann) war das letzte, an dem der Traumschiff-Erfinder und -Produzent Wolfgang Rademann mitwirkte. Angeblich wollte er Kuba noch einmal vor der bevorstehenden Touristen-Invasion der Amerikaner zeigen. Rademann starb am 31. Januar 2016 im Alter von 81 Jahren, gedreht wurde die Kuba-Episode im März 2016.

Seither hat sich viel am Bord des "Traumschiffs" getan: Bereits 2019 löste der Schlagersänger und Schauspieler Florian Silbereisen Sascha Hehn in der Rolle des Schiffskapitäns, der seither Max Prager heißt, ab. Am Ostersonntag 2021 feierte schließlich Collien Ulmen-Fernandes ihre "Traumschiff"-Premiere: In der 90. Folge, welche die Crew zum Thaa-Atoll in der westlichen Inselkette der Malediven führte, übernahm die 39-Jährige erstmals die Rolle der Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado. Mit 6,25 Millionen Zuschauern (19,4 Prozent Marktanteil) sicherte sich "Das Traumschiff" an diesem Abend den Primetime-Sieg.

Wann genau es neue Folgen geben wird, ist noch unklar. Fest steht indes, dass in der traditionellen Weihnachtsfolge des ZDF-Dauerbrenners in Person von Luke Mockridge wieder ein prominenter Gastdarsteller auf dem Dampfer anheuert. Der Comedian wird einen Koch verkörpern. Wohin die Reise dann geht, wurde hingegen noch nicht offiziell bekannt gegeben.

Das Traumschiff – Kuba – Di. 06.07. – ZDF: 20.15 Uhr