Mein Date, mein bester Freund und ich: So war die erste Folge

Noch eine neue Dating-Show? In "Mein Date, mein bester Freund und ich" helfen die schwulen Freunde den Single-Frauen bei der Suche nach der großen Liebe. Der Pool an Kandidaten scheint aber etwas erschöpft.

Hand aufs Herz: Brauchen wir die gefühlt 38. Dating-Show wirklich noch? Ist es nicht langsam genug mit Flirt-Formaten, in denen sich Traumkörper vor Traumkulissen in Traumvillen räkeln? Haben wir nicht langsam genug Männer gesehen, die mit breiten Brusttattoos, engen Hochwasserhosen und überdimensionalen Egos auf langhaarige, luftig gekleidete, die ganz große Liebe suchende Frauen treffen?

Auftritt David, Typ Bodyguard mit Helfersyndrom: "Ich glaube nicht, dass das so ein Bitch-Format wird. Schwule Männer bringen immer Freude", flötet er – nur, um dann gleich das ganz große Drama zu inszenieren: "Der will nur ins Fernsehen, der hat kein echtes Interesse", ist er stinksauer. Nicht etwa, weil er das Date seiner besten Freundin nicht mag. Er hält seine schützende Hand über eine andere Single-Frau. " Ich weiß, wenn ein Heteromann wirklich Interesse hat, ich werde das einfach nicht zulassen!", gibt er ungefragt den Date Doctor.

Der Auslöser seines Zorns? Ein guter alter Bekannter im TV-Dating-Karussell: Keno Rüst, einst Kurzzeit-Lover von "Bachelorette" Gerda Lewis. "Ich bin zu 100 Prozent real, er nicht", macht David aus seiner Abneigung gegen den TV-Serial-Dater kein Geheimnis. Keno hat hingegen ganz andere Probleme: "Warum seid ihr denn schon so viele? Sind da noch mehr?", zeigt er sich beim Anblick von mehr als zwei Personen ohne Mindestabstände in der Villa nachhaltig irritiert. "Wenn's hier Rosen gibt, dann bin ich wieder weg", macht Keno seine Prioritäten klar.

Durchaus unterhaltsam auch die "Hau drauf"-Flirttaktik eines 23-jährigen Fußballers, der sich mit den Worten vorstellt, er könne "gut mit Bällen umgehen". Es wird nicht besser: "Ich habe gesagt', ich will dicke Ballermänner und du hast auch eine gute Oberweite", schießt er direkt ein Eigentor, als er sein Date kennenlernt.

Maria, übrigens in der Vergangenheit schon Kandidatin bei "Temptation Island", zieht jedoch nicht sofort die rote Karte: "Ich stehe voll auf jüngere Typen!" Marias bester Freund Steven ist noch nicht überzeugt "Ich finde ihn ein bisschen dumm", gibt er zu bedenken – auf der anderen Seite habe so etwas ja auch Vorzüge: "Er wirkt treudoof, aber er hat schon ehrliches Interesse." Am Ende darf der Youngster bleiben, und ein 37 Jahre alter Konkurrent hat das Nachsehen. "Ich lass' keine Schraube locker", freut sich der Fußballer.