"Soldaten": Warum geht man zur Bundeswehr?

Der Dokumentarfilm im Ersten mit dem schlichten Titel "Soldaten" porträtiert über ein Jahr lang drei junge Berufssoldaten – vom Einrücken in die Kaserne in Hagenow / Mecklenburg-Vorpommern bis hin zum späten Afghanistan-Einsatz des einen der drei. Raue Befehlstöne stehen am Beginn der harten Grundausbildung. Zusammenleben mit fremden Menschen in Achtbett-Stuben, Schießübungen mit scharfer Munition. Der Rückzug im Wald mit dem Kommando "Feuer!" ist glücklicherweise nur eine Simulation. Doch der Kriegseinsatz bleibt stets eine Möglichkeit.