"Bauer sucht Frau:" Anna Heiser platzt nach Bodyshaming der Kragen

2017 lernten sie sich bei "Bauer sucht Frau" kennen: Seither nahmen die Fans der RTL-Kuppelreihe regen Anteil am Liebesglück von Anna und Gerald Heiser in Namibia. Nach der Hochzeit 2018 und einigen gesundheitlichen Tiefschlägen kam im Januar Söhnchen Leon auf die Welt. Nun wollte die frisch gebackene Mama ihre Instagram-Reichweite nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, wie sich der weibliche Körper nach einer Schwangerschaft verändert.

Zwei Fotos postete die 31-Jährige auf ihrem Kana l: Auf dem einem ist sie in Unterwäsche von vorne zu sehen, das zweite zeigt sie von hinten oben ohne. Die meisten Reaktionen fielen ermutigend aus, allerdings gab es auch herabwürdigende Kommentare, welche Anna nun in einer Instagram-Story mit Nachdruck konterte.

Zwar seien die meisten Kommentare positiv gewesen, "das, was ihr gerade abzieht", stünde nicht für die Mehrheit. Allerdings haben die Hasskommentare scheinbar Spuren hinterlassen: "Ich kann einfach nicht mehr. Ihr habt es wieder geschafft, mich zu verunsichern, danke dafür." Die junge Mutter spielte offenbar sogar mit dem Gedanken, die Fotos wieder zu löschen, allerdings riet ihr Partner Gerald ihr davon ab. "Zum Glück habe ich einen lieben Mann, der zu 100 Prozent hinter mir steht und mir sagte, dass ich es drin lassen soll", so die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin.

Manche Userinnen und User unkten, ihr Sohn Leon würde sich später für die Fotos seiner Mutter schämen, Anna bekräftigte, dass sie das nicht glaube. "Kritik ist konstruktiv, Beleidigungen sind etwas anderes", fasste sie die Situation noch mal zusammen. Für Anna seien diese Kommentare vor allem deshalb frustrierend gewesen, weil sie eigentlich eine positive Message verkünden wollte: "It is perfect to be imperfect. Ein Hoch auf alle Mütter!" schrieb sie im ursprünglichen Posting.