RTL-Doku: Wurde Diego Maradona ermordet?

Gerade erst war Diego Armando Maradona 60 Jahre alt geworden. Dann stirbt er am 25. November 2020 überraschend – und die Fußballfans weltweit halten den Atem an. Die genaueren Umstände will RTL nun in einer Themenabend-Dokumentation rekonstruieren. Der boulevardesk-provokante Titel: "War es Mord? Die Todesakte Maradona".