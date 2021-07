Die Obduktion bei RTL: Jan Josef Liefers als "echter" Rechtsmediziner

Der Tatort: Berlin, Institut für Rechtsmedizin. Hier untersuchen Jan Josef Liefers und Michael Tsokos zwei ungeklärte Todesfälle. Liefers, im Münsteraner "Tatort" als Deutschlands populärster TV-Rechtsmediziner Prof. Boerne zu sehen, und Prof. Dr. Michael Tsokos, Leiter der Berliner Rechtsmedizin, nehmen den Zuschauer mit zu einer True-Crime Weltpremiere. Zwei Rätsel müssen sie am Obduktionstisch lösen: Tsokos als leitender Fachmann, Liefers als interessierter "Praktikant": Ein scheinbarer Selbstmord weist ungewöhnliche Merkmale auf. Dazu: ein mutmaßlicher Herzinfarkt in einem öffentlichen Park. Wie sind die beiden Toten wirklich gestorben? Selbstmord, Unfall, natürlicher Tod oder Tötungsdelikt? Wobei Michael Tsokos im Vorfeld der 90-minütigen Dokumentation, die seit Januar bei TVNOW und nun als Free TV-Premiere bei RTL zu sehen ist, verriet, dass im Falle des Verdachts eines Tötungsdeliktes sofort alle Kameras ausgestellt und die Polizei zur Spurensicherung gerufen werden müsse.

Überhaupt ist das Programm, von dem es bei TVNOW mittlerweile einen weiteren Fall ("Tod im Wasser") zu sehen gibt, nichts für Jedermann oder Jedefrau. Zwar werden für die Fragestellung unwesentliche Teile der Leiche im TV-Bild des Öfteren verschwommen gezeichnet, doch was man sieht, erfordert immer noch einen starken Magen. Und wenn dann mal ein Darm in all seiner Pracht und Länge mit der Schere aufgeschnitten wird – wie in "Tod im Wasser" – um nach Ungewöhnlichem zu suchen -, dann wird das eben auch in aller Schärfe und Länge gezeigt.