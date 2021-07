Goodbye Deutschland: Andreas Robens gibt Lüge wegen Narbe zu

Unter dem Motto "In eigener Sache" posteten die Verantwortlichen der Sendung am Donnerstag ein Porträt von Caro und Andreas Robens auf Instagram . Im danebenstehenden Text verkündeten sie zudem: "Die Dreharbeiten mit Caro und Andreas Robens werden fortgesetzt." Die angekündigte Überprüfung sei abgeschlossen: "Dass er in Bezug auf die Entstehung seiner Narbe gelogen hat, hat Andreas inzwischen auch öffentlich eingestanden."

Weiter heißt es in dem Statement: "Da er auch weitere Fehler in der Vergangenheit eingesteht und bereut, werden wir die Zusammenarbeit jetzt fortsetzen. Wir glauben an die zweite Chance im Leben, lernen aber auch daraus, dass Vertrauen gut, aber Kontrolle besser ist: zukünftig wollen wir die uns berichteten Geschichten noch sorgfältiger überprüfen und einordnen." Die beiden Folgen, in denen die Entstehung der Brustnarbe falsch dargestellt wird, würden dauerhaft gesperrt.