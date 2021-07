Carolin Kebekus' Lösung für Klimawandel: "Wir ziehen einfach auf den Mars"

Immer wieder nimmt sich Carolin Kebekus gesellschaftlich relevanter Themen in Form eines Songs an. In der neuen Ausgabe ihrer Show ging es um den Klimawandel. Die Lösung hierfür ist doch ganz einfach!

Verpackt in einen schmissigen Song, hört sich selbst die kritischste Message noch erträglich an: Comedienne Carolin Kebekus hat am Donnerstag in ihrer ARD-Sendung "Die Carolin Kebekus Show" Michael Jacksons Klassiker "Earth Song" gecovert – und sicher nicht aus Zufall diesen Titel ausgewählt. Denn in ihrem "Mars Song" beschrieb die 41-Jährige den Klimawandel auf der Erde und hatte eine vermeintlich simple – selbstverständlich ironische – Lösung für das Problem: "Wir ziehen einfach auf den Mars." Für ihr Lied erhielt Kebekus prominente Unterstützung, zunächst am Klavier und später am Schlagzeug: Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer begleitete die Gastgeberin bei ihrer Gesangseinlage.