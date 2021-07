Berlin '36: Kritik zum Film bei 3sat über die Nazi-Spiele

"Berlin 36" erzählt aus einem wahren Leben: dem der Hochspringerin Gretel Bergmann, die an den Olympischen Spielen 1936 hätte teilnehmen müssen. Um Sport und Olympia geht es bei der berührenden, aber leider mitunter übertrieben sentimentalen Geschichte allerdings nur am Rande.

Es ist der umgängliche Axel Prahl als Trainer Hans Waldmann und es sind natürlich Sebastian Urzendowsky und Karoline Herfurth, die diese Leidensgeschichte aus der Vergangenheit in die Gegenwart transportieren. Die bekannten Gesichter geben der Ungerechtigkeit von damals einen allgemeingültigen Bezug zur Gegenwart. Dies entstaubt das in blassen Farben gehaltene Drama auf angenehme Weise. Andererseits will Heidelbach konservativer als in seinem "Wunder von Lengede" (2003) auf sehr direkte Art sein Publikum bewegen. Wann immer eine wichtige Regung, ein Wendepunkt passiert, übertreibt die Musik maßlos, zoomt die Kamera heran und erklärt mit einer Detailaufnahme, was gerade gemeint ist.