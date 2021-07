Johannes B. Kerner verlängert Vertrag bei MagentaTV

Bei der EURO 2020 feierte Johannes B. Kerner sein Comeback im Sport-Journalismus: Bei seinem Einsatz für MagentaTV hat der Moderator nun offenbar wieder Gefallen an der Fußballberichterstattung gefunden. Denn wie "Bild" vermeldete, macht Kerner bei MagentaTV weiter. Er erhält bei der Telekom-Plattform einen Vertrag bis zur umstrittenen Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Eigentlich ist der 56-Jährige im ZDF aktuell im Bereich Unterhaltung zu Hause. Seinem sonstigen Arbeitgeber dankt er für die Kooperation. "Dem ZDF bin ich dankbar, dass sie diesen Sommertrip ermöglicht haben", so Johannes B. Kerner gegenüber "Bild". Die Fußball-Europameisterschaft hat offenbar die Sport-Begeisterung in Kerner wiedererweckt. "Ich mag Sportberichterstattung einfach zu sehr. Es hat echt Spaß gemacht." Vorerst muss er nicht darauf verzichten, in weniger als eineinhalb Jahren soll es weitergehen: "Ich freue mich schon jetzt, bei MagentaTV auch das nächste Fußball-Großereignis, die WM im kommenden Jahr, präsentieren zu können."