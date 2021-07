Das große Deutschland-Quiz mit Sabine Heinrich: die Republik in Rätseln

In der neuen Quiz-Show im ZDF führt Sabine Heinrich die Zuschauer quer durchs Land und zeigt ihnen, wie vielfältig es ist.

Sabine Heinrich kennt man vor allem als WDR-Moderatorin. Diesen Sommer wird sie allerdings auch im Zweiten zu sehen sein: Am Samstag, 10. Juli, läuft um 19.25 Uhr die erste Sendung "Das große Deutschland-Quiz – Das Spiel für unser Land" im ZDF, moderiert von der 44-Jährigen. "Ich freue mich total auf das Format und das Genre Quiz. Ich gucke gerne Quizshows und gestalte schon immer eigene Quizshows bei Urlaubsfahrten im Auto", erzählt sie.

Im großen Deutschland-Quiz wird das Land neu entdeckt. Vier Prominente aus Nord, Süd, Ost und West treten gegeneinander an. Dabei geht es nicht nur um klassisches Wissen, sondern auch Ungewöhnliches und Überraschendes. Heinrich sieht in dem Format großes Potenzial: "Viele von uns haben in den vergangenen Monaten aus den Umständen heraus einen neuen Sinn für dieses Land entwickelt und gemerkt, wie vielfältig es ist."

Auch sie gehört dazu und schwärmt von der Vielfalt, die es hierzulande zu entdecken gibt. Ihren letzten Urlaub hat sie an der Nordsee verbracht. "Wir waren auf Juist – und es war ganz toll. Nur ein paar Stunden mit dem Zug, dann auf die Fähre steigen – und der Urlaub am Meer fängt an. Es hat mir sehr gut gefallen, auch weil Juist autofrei ist. Es war ein richtig gelungener Urlaub. Aber genauso gerne wie das Meer mag ich auch die Berge."

An vier Samstagen ist das Quiz um 19.25 Uhr zu sehen, danach geht es in die Primetime: Am 7. August und 25. September wird die Sendung um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Für Heinrich etwas ganz Besonderes: "Als ich nach dem Casting die Zusage bekam, habe ich auf der Bank in meiner Wohnung gesessen und gedacht: Ei, ei, ei, 20.15 Uhr, samstags abends – das ist schon groß."

Die Wunschgästeliste ist schon abgegeben, das Konzept steht. Heinrichs Wunsch: "Es soll ein guter Samstagabend werden. Ich möchte den Zuschauern das Vollprogramm bieten, unterhalten, sie mitraten lassen und inspirieren." Eventuell kann man auch noch etwas dazulernen – auch als Moderatorin. "Was meine Geografiekenntnisse angeht, halte ich den Ball flach und freue mich, wenn ich dann überzeugen kann. Bei Stadt, Land, Fluss kann ich auf jeden Fall gut mithalten."

Ausflugsempfehlung Ruhrgebiet:

Sabine Heinrichs persönliche Reiseempfehlung für Deutschland ist ihre Heimatregion, das Ruhrgebiet. "Da ist einfach alles schön, die Menschen sind toll, nett und richtig lustig, auch wenn wir nicht immer in ganzen Sätzen sprechen. Es gibt Industrie, Fußball, die besten Pommes überhaupt – und eben jede Menge nette Menschen."

TV-TIPP:

"Das große Deutschland-Quiz – Das Spiel für unser Land"