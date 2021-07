YouTuber Rezo litt unter Panikattacken

Dass Rezo kein Blatt vor den Mund nimmt, hat er in der Vergangenheit bewiesen. In einem Interview mit dem "Spiegel" zeigte sich der Internet-Star nun aber auch von seiner verletzlichen Seite und berichtete, vor einigen Jahren unter Panikattacken gelitten zu haben. "Das fing damit an, dass ich mich unwohl fühlte, abends beim Fernsehen auf der Couch. Ich hatte Angst, gleich würde etwas Schlimmes passieren. Als ob ein Tiger hinter einem her ist, aber da war nichts", erinnerte er sich.