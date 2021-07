Jan Josef Liefers beeindruckt als "Ausreißer" bei der Tour de France

"Warum ist die Spitzengruppe so früh und so alt?!" – Als Jan Josef Liefers am Donnerstag auf der abgesperrten Strecke der zwölften Tour-Etappe unterwegs war, sorgte er bei einigen Beobachtern offenbar für Irritationen.

Eigentlich tritt Jan Josef Liefers nur Hobby-mäßig in die Pedale. Offenbar sieht der "Tatort"-Schauspieler beim Fahrradfahren aber höchst professionell aus – wie er auch mit einem Instagram-Post unter Beweis stellt. So professionell, dass man ihn glatt für einen Radrennfahrer der Tour de France halten könnte. Nach eigenen Angaben fuhr der 56-Jährige am Donnerstag auf der zwölften Etappe der Tour de France, zwischen Saint-Paul-Trois Châteaux und Nimes. "Die letzten 40 km auf der bereits abgesperrten Strecke der 12. Etappe der Tour nach Nimes, 4 Stunden bevor die Profis da ankamen", schrieb Liefers unter das Bild. Doch Publikum sowie anwesende Polizisten reagierten verwirrt.

"Das war krass: Jubel von den Menschen am Straßenrand und irritierte Blicke von den Polizisten: Warum ist die Spitzengruppe so früh und so alt?!", witzelte Liefers. Auf einem auf Instagram geposteten Foto wirkt der Schauspieler tatsächlich wie ein Teilnehmer der Tour: Fahrrad-Trikot, -Hose, -Helm, -Brille und sogar der Gefährt selbst könnten durchaus den Eindruck vermitteln, hier fährt ein Ausreißer dem Rest des Feldes davon. Auf dem Bild hat Liefers zudem folgende Daten seiner Radtour vermerkt: 90,1 Kilometer, 8. Juli 2021 und 825 Höhenmeter.

Jan Josef Liefers zeigte sich durchaus geschmeichelt von der Verwechslung. Weiter schrieb er: "Und das in einem Feld mit Erik Zabel und Maurizio Fondriest – es war mir eine Ehre." Der "Tatort"-Schauspieler – in Münster gibt er den charismatischen Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne – beschreibt das Erlebnis als "Unvergesslich!"

Lob erhielt er zudem von seinen Followern: Schauspielkollegin Jasmin Gerat kommentierte ein simples "Wow!!" inklusive Applaus-Emojis, Ex-Fußball-Nationalspieler Marko Rehmer schrieb "Stark mein Freund". Nur Simone Thomalla äußerte augenzwinkernde Kritik am Foto des Radfahrers: Die Schauspielerin bezeichnete ihren Kollegen scherzhaft als "Angeber".