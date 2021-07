50 Jahre ZDF-Hitparade – Die Zugabe: Noch ein Rückblick mit Thomas Gottschalk

Eigentlich war eine Zukunft der legendären "Hitparade", die im ZDF-Programm am 18. Januar 1969 erstmalig auf Sendung gegangen war, kaum vorstellbar – schon gar nicht ohne ihren charmant schnell sprechenden Kultumoderator Dieter Thomas Heck, der im Jahr 2018 verstarb. Die Sendung wurde (dann mit dem Moderator Uwe Hübner) im Jahr 2000 zum letzten Mal produziert, danach war Schluss. Doch vergessen war sie nie. 2019 feierte das ZDF eine Jubiläumsshow mit Thomas Gottschalk, die nun unter dem Titel "50 Jahre ZDF-Hitparade – Die Zugabe" sogar in eine Verlängerung geht. Das ZDF setzt die nostalgische Musikparty einfach fort, erneut mit zahlreichen namhaften Gästen, darunter auch internationalen Schlagerstars wie Richard Clayderman.

Natürlich weidet sich "Thommy" auch genüsslich am Zeitreiseaspekt. Immerhin gibt es Auftritts- und Platzierungsrekorde von "anno dunnemal", aber auch schräge Kostüme, wilde Modesünden, die dem Moderator bekanntlich selbst nicht fremd sind, sowie Backstage-Geschichten zu feiern. In einer Quiz-Variante lässt Gottschalk dabei augenzwinkernd auf "Hitparade"-Höhepunkte zurückblicken, junge Schlagerkünstler verneigen sich in einer musikalischen Hommage an den bereits verstorbenen Musikstars.