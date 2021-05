Die Drei von der Müllabfuhr – Die Streunerin: Kritik

Die Zuschauer haben die drei von der Berliner "Mülle" offenbar ins Herz geschlossen. Wem ob der allzu gütigen Hilfsbereitschaft der Kerle im orangen Overall anfangs noch bange war, ob sie denn auch in Fortsetzung gehen würden, wurde eines Besseren belehrt. Seit 2019 haben sich "Die Drei von der Müllabfuhr" auf 5,3 Millionen Zuschauer (17,5 Prozent) hochgerappelt. Die Filme fünf und sechs (am 14.05.) sind die Belohnung. Zu tun gibt es für die hilfswilligen Streetworker mit ihrem "Mülltitalent"-Container denn auch wahrlich genug abseits der grauen Eimer. Im fünften Film seit 2019 (Regie: Hagen Bogdanski) kümmert sich Gutmensch Werner (Uwe Ochsenknecht) mit seinen gleichgesinnten Kollegen in erster Linie um einen Teenager, der hinter Mülltonnen auf der Straße lebt.